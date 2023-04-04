معركة الـ8 أشهر.. هل أصبحت باخموت أخيرا في يد الروس؟

تستمر المعركة في باخموت في أوكرانيا، وسط عدم وجود تأكيد رسمي بسقوطها في يد الروس بعد من قبل أوكرانيا، في ظل تأكيد آخر من مجموعة "فاجنر" أنها رفعت علم روسيا فوق مبناها الإداري، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وتعد باخموت في منطقة دونيستيك، إحدى 4 مناطق ضمتها روسيا لأراضيها في استفتاء سبتمبر الماضي.

وتتمسك بها موسكو، لأنها طريق موصل بمدن الجنوب، حيث وصلت الحرب حولها إلى 8 أشهر .

ويرى خبراء، إن المعركة الطويلة استنزفت القوات الروسية والأوكرانية.

وأصبحت "باخموت" بالفعل تحت السيطرة الروسية، وتم قطع جميع طرق الإمدادات للقوات الأوكرانية.

وتأخر حسم المعركة وسقوط المدينة، بسبب اتباع أوكرانيا حرب الشوارع من البداية وعلى مدى 3 أشهر تقريبا، ثم انتقالها لمرحلة الاستنزاف للقوات الروسية مما دفع مجموعة "فاجنر" لتتقدم تحت غطاء مدفعي، لكن بكلفة كبيرة في الذخائر والأرواح.

ويحاول الأوكرانيون عدم ترك المدينة تسقط بالكامل، ويقاتلون في الجزء الغربي.