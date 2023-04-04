"مشاغبات 82 سنة نقابة".. معرض كاريكاتير وبورتريه بالصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين إبتداءً من اليوم معرض كاريكاتير وبورتريه لكبار الفنانين أعضاء النقابة والرواد الذين رحلوا عنا، وذلك بمناسبة العيد 82 لتأسيس نقابة الصحفيين، وبالتزامن مع الاحتفال وحفل الإفطار الذي تنظمه النقابة اليوم.

تدور فكرة المعرض حول بعض المواقف النقابية التي مرت بها النقابة خاصة في العصر الحديث. يقام المعرض تحت عنوان "مشاغبات ٨٢ سنة نقابة" في بهو النقابة بالدور الأرضي ويستمر حتى نهاية شهر أبريل.

أشرف على تنظيم المعرض الفنان #محمد_الصباغ، ويضم لوحات له وللفنانين من الرواد الراحلين: صاروخان، وبهجت، وإيهاب، ولوحات للفنانين الأساتذة: نبيل صادق، وسعد الدين شحاتة، ومحمد عبد اللطيف، وأحمد علوي، وفوزي مرسي، ومصطفى الشيخ، وتامر يوسف، وأحمد قاعود، وهويدا إبراهيم، وهيام عزت.