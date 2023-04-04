عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز تقسيط زكاة المال لمروري بضائقة مالية.. محدي عاشور يجيب

صدى البلد

هل يجوز إخراج زكاة المال بعد وجوبها على أقساط؟..  سؤال ورد الى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية  : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل هو وجوب إخراج الزكاة على الفور، أي في يوم تمام العام، استدلالًا بقوله تعالى: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ} [الأنعام: 141]، وذهب بعض الحنفيَّة إلى أن إخراج الزكاة يكون على التراخي وبشرط لا يُؤَخَّر إلى السنة المقبلة، ففي أي وقت من هذه السنة يكون مؤديًا للواجب.

وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي "    : رخَّصَّ الجمهور من فقهاء المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة في مشروعية تأخير الزكاة بعد وقت وجوبها إذا كان هناك عذر، كانتظار قدوم فقيرٍ صالحٍ أو جارٍ له، أو كان مال المزكي ليس تحت يده، أو كان مسافرًا، أو اضطرته الظروف لاحتياج المال الذي معه .


وتابع : أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب إخراج الزكاة على الفور، ويستثنى من ذلك ما كان لعذر، ولذلك فيجوز إخراجها على دفعات شهرية حينئذٍ خاصة إذا لم يكن تحت يد المزكي مالٌ يكفي نفقته الواجبة وأداء زكاته في وقت واحد ، أو كان ذلك فيه مصلحة للفقير كأن يرى المزكي سوء تدبير الفقير لحوائجه ، كل ذلك بشرط أن لا يزيد التقسيط عن عام قمري بعد وجوبها .
 

إخراج زكاة المال الدكتور مجدي عاشور تقسيط زكاة المال زكاة المال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهادات الـ22% تنتصر للجنيه.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بالبنوك

دول العالم تتخلى عن الدولار.. هل يلفظ الأخضر أنفاسه الأخيرة؟| حرب اقتصادية

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد هايكو هيرليتش

بمبلغ خرافي.. الأهلي يستعيد لاعبه مرة أخرى من سيراميكا ..تفاصيل

الكارثة تقترب.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير خلال48 ساعة.. ماذا يحدث؟

قرار عاجل من الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

ترشيحاتنا

مقتل شخص وإصابة اثنين وهجوم على جامعات عبرية..ما يحدث بـ إسرائيل؟

التقرير الطبي يجمد مفاوضات تجديد عقد نجم دفاع الأهلي مع الفريق.. تفاصيل

إجراءات الإعلان عن الوظائف بـ القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

هل يجوز تقسيط زكاة المال لمروري بضائقة مالية.. محدي عاشور يجيب

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي

حكاية زلزال الخميس القادم| العالم الهولندي يعود بنبوءة جديدة.. وأساتذة فلك: ننتظر ظاهرة فريدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة حيرت الجميع لظهور درب التبانة فوق أشجار أجكال بسماء مدينة عربية

توقف عنها فورا.. أدوية ممنوعة على مرضى الضغط المرتفع

مش شعرهم الطبيعي .. نجمات لجأن الباروكة في مسلسلات رمضان

صداع متكرر وفقدان تركيز.. كيف اكتشفت بريطانية إصابتها بالورم الكهفي

فيديو

طفلة تخطف قلوب رواد السوشيال ميديا في 18 ثانية.. والسبب

ملهاش علاقة بكذبة أبريل.. 14 يوم إجازة في الشهر | اعرف التفاصيل

كان ناشئا بالأهلي.. تعرف على حازم حسين أفضل لاعب بالدوري التركي/ فيديوجراف

جمعت بين 4 أزواج| حكاية جبروت إمرأة في الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ