أخبار السيارات| أسعار سيارتي أحمد عز وياسمين صبري.. هيونداي فيرنا 2023 تظهر في السوق المصري

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تقدم سيارة دايو إسبيرو موديل 1995 من قبل الصانع الكوري، وتنتمي دايو إسبيرو 1995 إلي فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم.

طالت زيادة الأسعار التي شهدها قطاع السيارات المصري الفترة الماضية أسعار سيارات بي واي دي في مصر وبالتحديد سيارة F3 الذي أصبح سعرها الآن يبدأ من 370 ألف جنيه، بدلا من 360 ألف جنيه .

أطلقت شركة هيونداي الهند الجيل الجديد من طرازاها الجديد هيونداي فيرنا موديل 2023 في سوق السيارات الهندي، وقد حصلت فيرنا 2023 علي تحديثات فنية مميزة ومتطورة، وتنتمي هيونداي فيرنا 2023 الي الجيل السادس من إصدارات هيونداي فيرنا، وتنتمي سيارة هيونداي فيرنا 2023 الي فئة السيارات السيدان المدمجة.

ظهر الفنان أحمد عز مع الفنانة ياسمين صبري في رمضان 2023، أثناء تقديمهما إعلانا عقاريا في رمضان 2023، وظهرت في هذا الإعلان سيارة النجم أحمد عز وهي من طراز بورشه 911 موديل 2021، بالإضافة إلى سيارة الفنانة ياسمين صبري، وهي من طراز رولز رويس كولينان الفاخرة.

تعتبر سيارة هيونداي توسان الشقيقة الصغرى لسيارة هيونداي سانتافي والأكبر من هيونداي كونا وكريتا، ووصل عمر سيارة هيونداي توسان الأن في الأسواق العالمية 19 عاما، ومع ذلك تجاوزت مبيعاتها الـ 7 ملايين سيارة، وبالتالي تعتبر من أكثر سيارات شركة هيونداي مبيعا علي مستوي العالم، وتنتمي الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات.

أعلنت شركة شيري الصينية عن طرازها الكهربائي الجديد شيري eQ7، وتنتمي سيارة شيري eQ7 الكهربائية الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، ومتوقع أن يتم إنتاجها في النصف الثاني من عام 2023، وهي تنافس سيارة بي واي دي سونج بلس.

واجه مبيعات سيارة هوندا سيفيك تايب آر موديل 2023 مشكلة بسبب طريقة تثبيت المقاعد الرياضية بها التي تتسبب في وقف مبيعات السيارة بالولايات المتحدة، بالإضافة الي استدعاء السيارات التي تم بيعها قبل معرفة المشكلة.

تتسابق علامات السيارات المختلفة داخل السعودية كل عام لتحقيق أعلى معدل مبيعات، وتوفير أفضل الموديلات التي تتنوع ما بين فئات السيارات السيدان، والـ SUV، والهاتشباك، والكروس أوفر، وتعد السيارات اليابانية أكثر العلامات التجارية انتشارا في السوق السعودي، وتتنافس على صدارة قائمة الأكثر مبيعا خلال عام 2022، وتصدرت تويوتا قائمة السيارات اليابانية الأكثر مبيعًا في السعودية العام الماضي بمعدل مبيعات وصل إلى 198.088 سيارة، ومن أفضل سيارات الصانع الياباني في السعودية هي تويوتا كامري موديل 2023 .