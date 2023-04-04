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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الفيوم تنظم ندوة توعية سياحية بعنوان "المقومات الأثرية والطبيعة"

بعض ندوات التوعية
بعض ندوات التوعية السياحية بمدارس الفيوم

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم  عدد من الندوات بعنوان" التوعية السياحية بالمقومات الأثرية والطبيعة لمحافظة الفيوم" بمدارس إدارة غرب الفيوم ،  تحت رعاية الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ،ومتابعة وإشراف إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

يأتي ذلك فى إطار التعاون المثمر والفعال بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم وهيئة تنشيط السياحة تم تنظيم عدد من الندوات بمدارس الفيوم ، بهدف رفع الوعي السياحى لدى طلاب مدارس الفيوم.
ومنها مدرسة محمد رضا ،وقد قام بإلقاء الندوة أ. هاله أحمد،وأ. كرستينا سمير ،ومدرسة المحمدية الإعدادية بنات ،وقد قام بإلقاء الندوة أ. محمود كامل عبد الغني باحث بهيئة تنشيط السياحة ،وبحضور العلاقات العامة بالإدارة.

وأشادت وكيل الوزارة ،بالتعاون المثمر والفعال بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة وذلك للجهد المبذول والمتميز فى الندوات.

بالصور.. جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة انتظام العملية الدراسية

 

تعليم الفيوم يتصدر ويحصد 3 مركز بمسابقة الملتقى الثاني للفنان الصغير

 

 

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم المقومات الاثرية محافظة الفيوم توعية سياحية

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