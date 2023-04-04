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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم البحر الأحمر يتابع سير العملية التعليمية بمدرسة محمد الطيب الرسمية بالغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

تفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، مدرسة محمد الطيب الرسمية المتميزة لغات، لمتابعة انضباط اليوم الدراسي، يرافقه محمود عامر مدير عام إدارة الغردقة التعليمية، وأشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء. 

أكد وكيل الوزارة، أن مدارس المحافظة في حالة انتظام وانضباط كامل تنفيذاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم الصادرة في هذا الشأن. 

وفى سياق آخر أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، حصول مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات بمدينة الغردقة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية.

وأكدت المديرية فى بيان لها، أن الطالبة إيفلين وصفى حصلت على المركز الرابع في مسابقة القصة القصيرة "عمر الفاروق "بمدرسة الميناء الرسمية لغات.

وتقدم هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بالتهنئة لحصول قطاع تعليم البحر الأحمر على المركز الأول جمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية واقتناص مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات للدرع الذهبى.

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