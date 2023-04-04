ضمن إجراءات التحول الرقمي.. اجتماع تنسيقي للجهات الخدمية بالبحر الأحمر

عقد اللواء محمد البندارى سكرتير عام البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لكل الجهات الخدمية المسئولة والمشاركة في تنفيذ المشروعات على أرض محافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور كمال سليمان السكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية.

جاء ذلك ضمن خطة الدولة للتحول الإلكتروني وتسجيل كافة المشروعات المنفذة على أرض المحافظة من عام 2014 حتى عام 2023 على منظومة التسجيل الإلكتروني لحصر المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها.

أكد سكرتير عام المحافظة على ضرورة استيفاء البيانات المطلوبة من الجهات المختلفة لإمكانية ادراجها على المنظومة بأسرع وقت ممكن.

وفي ذات السياق استعرض المهندس سعد فتحي، المسئول عن المراكز التكنولوجية بالبحر الأحمر، كيفية التعامل مع المنظومة وتذليل كل المعوقات أمام الجهات والرد علي كافة الاستفسارات المطروحة.