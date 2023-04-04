سعره خيالي..كهربا يستعرض هاتفه الجديد مع اقتراب حل أزمته

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي ، صورة له جديده من خلال حسابه الشخصي انستجرام .

وظهر محمود كهربا وهو يستعرض هاتفه الجديد بعد شراء مع اقتراب حل ازمته ، وتبين ان هاتفه الجديد ايفون ١٣ ويبلغ سعر ٤٧ الف جنيه .



علق العامرى فاروق نائب رئيس النادى الاهلى على دفع غرامة محمود كهربا مهاجم فريق الكرة والتى سوف لابد من تسديدها قبل يوم 11 أبريل الجارى .

وقال العامرى فاروق خلال حلوله ضيفا على برنامج النجوم في رمضان الذي يقدمه الإعلامي محمد الليثي على شبكة الشباب والرياضة: ربنا يجيب الخير باذن الله و قرار تسديد الغرامة ليس منفرد و كهربا مركز اووى الفترة الأخيرة و ان شاء الله يستمر فى التألق و المساهمة فى تحقيق البطولات .

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