عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعره خيالي..كهربا يستعرض هاتفه الجديد مع اقتراب حل أزمته

صدى البلد

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي ، صورة له جديده من خلال حسابه الشخصي انستجرام .

وظهر محمود كهربا وهو يستعرض هاتفه الجديد بعد شراء مع اقتراب حل ازمته  ، وتبين ان هاتفه الجديد ايفون ١٣ ويبلغ سعر ٤٧ الف جنيه .


علق العامرى فاروق نائب رئيس النادى الاهلى على دفع غرامة محمود كهربا مهاجم فريق الكرة والتى سوف لابد من تسديدها قبل يوم 11 أبريل الجارى .

وقال العامرى فاروق  خلال حلوله ضيفا على برنامج النجوم في رمضان الذي يقدمه الإعلامي محمد الليثي على شبكة الشباب والرياضة: ربنا يجيب الخير باذن الله و قرار تسديد الغرامة ليس منفرد و كهربا مركز اووى الفترة الأخيرة و ان شاء الله يستمر فى التألق و المساهمة فى تحقيق البطولات .

73BC590C-52A3-4935-8D34-8C756BD51E22
73BC590C-52A3-4935-8D34-8C756BD51E22
97038E20-646D-4376-A6B2-E03BAE9B6447
97038E20-646D-4376-A6B2-E03BAE9B6447

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

هبوط مفاجئ.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهادات الـ22% تنتصر للجنيه.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بالبنوك

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد هايكو هيرليتش

بمبلغ خرافي.. الأهلي يستعيد لاعبه مرة أخرى من سيراميكا ..تفاصيل

ننشر جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بعد اعلانها في المديريات

دول العالم تتخلى عن الدولار.. هل يلفظ الأخضر أنفاسه الأخيرة؟| حرب اقتصادية

الأرصاد: سنسجل أعلى درجة حرارة خلال فصل الربيع

ترشيحاتنا

جاي بشوال.. رامز جلال يسخر من ملابس نجم الأهلي

لحظة وصول نجم الأهلي لـ مكان تنفيذ مقلب رامز

التموين تقدم منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه..الوزارة ترد وتكشف الحقيقة

أخبار التكنولوجيا| بأقل من 8000 جنيه.. اشتري أحدث موبايل مناسب للفئة المتوسطة.. . Vivo نزلت جهاز جديد بـ 3600 جنيه

استثناء المطلقات من تحاليل فحوصات الزواج.. مقترح برلماني

كارثة تقترب..العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير في هذا الموعد | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات ظهرن بفساتين الزفاف في المسلسلات الرمضانية.. من الأجمل؟

ممثلة مسرحية.. من هي رويا هاشمي التي قلبت أحداث "الهرشة السابعة"؟

تعرضت للتحرش من سيدات.. إطلالات أثارت الجدل للفنانة أميرة فتحي

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى مصر

فيديو

مبلغ خيالي..حصيلة شهادات الاستثمار الجديدة | وتفاصيل طرح أخري جديدة

طفلة تخطف قلوب رواد السوشيال ميديا في 18 ثانية.. والسبب

ملهاش علاقة بكذبة أبريل.. 14 يوم إجازة في الشهر | اعرف التفاصيل

كان ناشئا بالأهلي.. تعرف على حازم حسين أفضل لاعب بالدوري التركي/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ