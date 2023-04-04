حكم العلاج بالرقية الشرعية.. المفتي يحذر بشدة من هذا الأمر

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن سؤال بشأن حكم الرقية الشرعية، قائلًا: الرقية بالقرآن الكريم جائزة، بشرط أن تكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي، أو بما يُعْرَف معناه من غيره.



وتابع شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «كل يوم فتوى»، المذاع على قناة صدى البلد، يُعتقد أنَّ الرقية لا تؤثر بذاتها، بل المؤثر الشافي هو الله تعالى بعظيم لطفه وقدرته.

وأشار شوقي علام، إلى ضرورة الحذر من الدجالين الذين يحتالون على الناس ويأخذون أجرًا منهم بدعوى أن هذه رقية، حيث باتت سبوبة، فالأفضل أن يُقصَد الصالحون ممن عُرِفت أمانتهم وعدالتهم، والأفضل أن يرقي الإنسان نفسه إن استطاع.

ونبه الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على ضرورة الأخذ بباقي أسباب العلاج والشفاء الأخرى، التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كونه سببًا لذلك.