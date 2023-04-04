كارثة تقترب..العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير في هذا الموعد | تفاصيل

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن خروج العالم الهولندي، فرانك هوغربيتس، مصراً على نظرياته حول تأثير الكواكب على النشاط الزلزالي، رغم كافة الانتقادات العلمية التي وجهت له، وتوقعه بحدوث زلزال جديد في 6 إبرايل القادم.

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وخرج العالم الهولندي ليثير الذعر والجدل من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بتوقعه لزلزال قوي سيحدث يوم ٦ ابريل المقبل، معتمدا في ذلك على نظرياته التي يقوم فيها بمتابعة حركة الكواكب والقمر.

ومن خلال تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء، قال العالم الهولندي اننا نقترب من اكتمال القمر مع اقتران كوكبيين، لذلك يجب الاحتراس من احتمال وقوع نشاط زلزالي قوي.

ووضح أنه لا يمكن تحديد المواقع بدقة، ولكنه قام بعد ذلك بتجحديد بعض المناطق المعرضه لخطر الزلزال في آخر مقطعين مصورين قام بنشرهم.

وأكد أن المناطق المرشحة تشمل منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى.