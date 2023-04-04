النقابةتكرم 6 صحفيين من شمال سيناء لدورهم في تغطيات مواجهة الإرهاب

كرمت نقابة الصحفيين 6 زملاء من شمال سيناء لدورهم في تغطيات مواجهة الإرهاب، وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها النقابة بمناسبة مرور ٨٢ عام على انشائها .

وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين ان تكريم مجلس النقابة ل 6 من الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة المقيمين في شمال سيناء لدورهم الفعال في تغطية العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب في سيناء.

وأكد جمال عبدالرحيم ، أن الزملاء عاشوا أصعب الأيام والمواقف خلال السنوات الماضية أثناء محاربة الدولة للإرهاب على أرض سيناء الحبيبة علاوة علي تغطيتهم الصحفية المتميزة في أجواء ملتهبة ووسط حقول الألغام والعبوات الناسفة التي كانت تزرع بواسطة العناصر الإرهابية بالشوارع والمناطق السكنية.

وأشار سكرتير عام النقابة الي أن الزملاء هم :

1- صالح العلاقمى- الأخبار.

2- أحمد سليم - الأهرام .

3- عبدالقادر مبارك - الأسبوع.

4 -محمد حسين أبوعيطة - اليوم السابع.

5 -حسناء الشريف - الأهرام .

6- محمد الحر - صوت الأمة .

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، اليوم نحتفل بمرور ٨٢ عام على انشاء النقابة، مطالبا الحضور بمشاهدة الفيلم التسجيلي الذى يتحدث عن تاريخ النقابة والمهنة.

من جانب أخر بدأ احتفال نقابة الصحفيين بمناسبة مرور ٨٢ عاما على إنشاء النقابة بالسلام الوطنى ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء المهنة

ونظم مجلس نقابة الصحفيين، احتفالية مرور ٨٢ عام على انشاء النقابة بحضور لفيف من كبار الكتاب وأعضاء الجمعية العمومية.