عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقابةتكرم 6 صحفيين من شمال سيناء لدورهم في تغطيات مواجهة الإرهاب

صدى البلد

كرمت نقابة  الصحفيين  6 زملاء من شمال سيناء لدورهم في تغطيات مواجهة الإرهاب، وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها النقابة بمناسبة مرور ٨٢ عام على انشائها .

وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين ان تكريم  مجلس النقابة ل  6 من الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة المقيمين في شمال سيناء لدورهم الفعال في تغطية العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب في سيناء.

وأكد جمال عبدالرحيم ، أن الزملاء عاشوا أصعب الأيام والمواقف خلال السنوات  الماضية أثناء محاربة الدولة للإرهاب على أرض سيناء الحبيبة علاوة  علي تغطيتهم الصحفية المتميزة  في أجواء ملتهبة  ووسط حقول الألغام والعبوات الناسفة التي كانت تزرع بواسطة العناصر الإرهابية بالشوارع والمناطق السكنية.

وأشار سكرتير عام النقابة الي أن الزملاء هم :

1- صالح العلاقمى- الأخبار.
2- أحمد سليم - الأهرام .
3- عبدالقادر مبارك - الأسبوع.
4 -محمد حسين أبوعيطة - اليوم السابع.
5 -حسناء الشريف - الأهرام .
6- محمد الحر - صوت الأمة .

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، اليوم نحتفل بمرور ٨٢ عام على انشاء النقابة، مطالبا الحضور بمشاهدة الفيلم التسجيلي الذى يتحدث عن تاريخ النقابة والمهنة.

من جانب أخر بدأ احتفال نقابة الصحفيين بمناسبة مرور ٨٢ عاما على إنشاء النقابة بالسلام الوطنى ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء المهنة 

ونظم مجلس نقابة الصحفيين، احتفالية مرور ٨٢ عام على انشاء النقابة بحضور لفيف من كبار الكتاب وأعضاء الجمعية العمومية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ننشر جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بعد اعلانها في المديريات

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد هايكو هيرليتش

دول العالم تتخلى عن الدولار.. هل يلفظ الأخضر أنفاسه الأخيرة؟| حرب اقتصادية

قرار عاجل من كلوب ضد محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ضد تشيلسي

السعودية.. تعليق الدراسة ببعض مدارس المملكة بسبب حالة الطقس

قرار عاجل من روسيا ضد المشتبه بها في تفجير سان بطرسبرج

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى بدر يوم الجمعة المقبل

400 مليون يورو سنويا.. عرض خيالي من الهلال السعودي لضم ليونيل ميسي

لأول مرة منذ 8 سنوات.. إيران تعين سفيراً لدي الإمارات

وزير التعليم: الهدف من الانتقال للعاصمة الإدارية تقديم أفضل الخدمات بأحدث الوسائل

لاتذهب بدونها ..قرار عاجل من الشهر العقاري بشأن تحصيل رسوم خدماته

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان.. يزيد الحسنات ويحط السيئات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الأرز الملون .. أحمر وأصفر وأخضر

مشروبات وأطعمة تجنب تناولها هذا الأسبوع من رمضان .. ماهى ولماذا؟

بمجرد النظر .. علامة تكشف السوبيا المغشوشة من الأصلية

من إهانة الزي الفرعوني لفيديوهات خادشة| ماهي العقوبة المتوقعة على سلمى الشيمي

فيديو

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

ما بتشبعي بهدلة.. خناقة ميريام فارس وفارس كرم عبر تويتر

إمام عاشور على خطى محمود كهربا..مفاجأة في انتقال اللاعب إلى الأهلي "فيديوجراف"

كارثة تقترب..العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير في هذا الموعد | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ