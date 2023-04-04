أمريكا.. اعتقال دونالد ترامب في نيويورك بانتظار محاكمته

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تم اعتقاله وينتظر محاكمته في نيويورك.

وقالت “سي إن إن”، إن "دونالد ترامب رهن الاعتقال وينتظر توجيه لائحة الاتهام”".

وأوضحت أن “ترامب محتجز الآن من قبل الشرطة لأخذ بصماته قبل سماع لائحة الاتهام”.

وتجمع أنصار ومعارضو الرئيس الأمريكي، السابق دونالد ترامب، خارج المبنى في مانهاتن.

وفي تعليقه على الموقف، وصف ترامب المزاعم الموجهة إليه بالاضطهاد السياسي والتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ.

ترامب : الولايات المتحدة بأنها "دولة من العالم الثالث".

وفي الوقت نفسه، وصف الولايات المتحدة بأنها "دولة من العالم الثالث".

وأكد الرئيس الأمريكي السابق، أنه لا يمكنه الاعتماد على محاكمة عادلة في نيويورك.

وحث أنصاره على الاحتجاج إذا وجهت إليه تهمة.