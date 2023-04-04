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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مليون و100 ألف صاروخ.. تجديد حبس تاجر ألعاب نارية بالقاهرة

العاب نارية
العاب نارية

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الجمالية، تجديد حبس شخص، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من الألعاب النارية داخل مخزن بلغت حوالـى مليون ومائة ألف صــاروخ "مختلف الأحجام والأشكال"، بقصد الاتجار.

كانت قد قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من الألعاب النارية داخل مخزن بلغت حوالـى مليون ومائة ألف صــاروخ "مختلف الأحجام والأشكال"، بقصد الاتجار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر مُستأجر مخزنا بدائرة القسم.

وعُثر بداخل المخزن على كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت حوالـى مليون ومائة ألف صــاروخ "مختلف الأحجام والأشكال".

وبمواجهتـــه اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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