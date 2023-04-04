وزير التعليم: الهدف من الانتقال للعاصمة الإدارية تقديم أفضل الخدمات بأحدث الوسائل

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا تفخر به الدولة المصرية، وتدعم أهداف الدولة نحو تحقيق حوكمة الإدارة بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويراً حقيقياً للجهاز الإداري للدولة بشكل كامل ونوعي، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين.

وبالفعل هناك عدداً من الوزارات انتقلت بالكامل إلى مقراتها بالحي الحكومي في العاصمة الادارية الجديدة ، وبدأت تمارس عملها بصورة كاملة من هناك، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة أن تستكمل الوزارات الأخرى تدريجياً إجراءات الانتقال .