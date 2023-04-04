لاتذهب بدونها ..قرار عاجل من الشهر العقاري بشأن تحصيل رسوم خدماته

أصدرت مصلحة الشهر العقاري قرار هاما بشأن طريقة تحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها للجمهور.

اكدت المصلحة انه بعد موافقة المستشار عمر مروان وزير العدل تقرر اعتبارا من اول مايو القادم تحصيل جميع الرسوم المستحقة علي اي اجراء داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق عن طريق الفيزا كارت فقط لاغير، وممنوع نهائيا سداد الرسوم نقدا.

ونوهت المصلحة الي انه يجب ان تكون الفيزا كارت خاصة بالمواطن نفسه طالب الاجراء، وممنوع استخدام اي فيزا باسم شخص اخر، والا سيتم عمل مذكرة خاصة بهذه الفيزا ووقفها.

واضافت المصلحة، انه في حالة عدم وجود فيزا كارت خاصة بطالب الخدمة يتم التوجه الي اقرب بريد او بنك لاستخراج فيزا وايداع مبلغ مالي بها، لسداد رسوم الاجراء ذاخل الشهر العقاري والتوثيق.