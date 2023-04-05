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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ترامب يهاجم محكمة مانهاتن ويصفها بالـ «الكنجر»

ترامب
ترامب

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن هجوم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على محكمة مانهاتن .

 

قاضي مانهاتن: محاكمة دونالد ترامب من المحتمل أن تبدأ عام 2024

بيان عاجل من محامي ترامب بشأن محاكمة الرئيس السابق

أوضح التقرير أن ترامب وصف محكمة مانهاتن بالكنجر، مؤكدا أنها لا تعترف بأي قوانين عادلة .

وتابع التقرير أنه هناك مجموعة من التقارير أفادت بأن مصطلح محكمة الكنجر هو تعبير شعبي في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزلندا ويعني تجاهل المحكمة بشكل صارخ.

أكمل التقرير أن أصل تسمية محكمة الكنجر يعود إلى أكثر من تفسير، والمصطلح جاء من فكرة إجراء العدالة على شكل قفزات  مثل قفزات الكنجر .

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قاعة محكمة مانهاتن بعد مثوله أمام المحكمة وإخلاء سبيله ودفع الكفالة اليوم.

 

وخلال المحاكمة نفى الرئيس السابق ترامب كافة التهم الموجهة إليه حيث اتهم قاضي مانهاتن ترامب بالتآمر ودفع رشاوي لشراء سكوت امرأتين.

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