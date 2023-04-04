عبدالمحسن سلامة: أشكر كل من أسهم في نقابة الصحفيين طوال 82 عاما

قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق "اشكر كل من ساهم في نقابة الصحفيين وأي جهد وفكرة وإنجاز طوال ٨٢ عاما، والنقابة إذا صمدت ستكون بفضل هذه الجهود، فالصحافة لن تموت، ومن يقول غير ذلك اختلف معه."



وأضاف عبدالمحسن سلامة خلال كلمته باحتفالية مرور ٨٢ عاما على انشاء النقابة ، "ستظل النقابة هي بيت الصحافة الخالد والعتيق وسنساهم بجهد كبير في حمايته والحفاظ عليه."

ونظمت نقابة الصحفيين احتفالية ضخمة وإفطار جماعي لأعضاء الجمعية العمومية بمناسبة مرور ٨٢ عاما على إنشائها.



وكرمت نقابة الصحفيين عددا من المحررين العسكريين لوكالة أنباء الشرق الأوسط والذين شاركوا في تغطية حرب أكتوبر، وذلك مع الاحتفال مساء اليوم بذكرى العاشر من رمضان ومرور ٨٢ عاما على تأسيس النقابة.