كاتب صحفي: تهنئة الرئيس لقيادات الإمارات الجديدة تعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقيادات الجديدة في دولة الإمارات تنبع من العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين نظراً لما يربط مصر بالإمارات من أمور بالغة الأهمية.

وأضاف "أشرف العشري" خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن العلاقات المصرية الإماراتية حققت الكثير من النجاحات في كافة المسارات والاتجاهات المطلوبة، مثل المسار الإقتصادي والاستثماري فهناك العديد من المشروعات بين الدولتين.

وتابع أشرف العشري، أن العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر علاقات مستثناه في العالم العربي لأنها تتمتع بخصوصية بالغة الأهمية وهناك مواقف كثيرة بين البلدين يشهد لها التاريخ.