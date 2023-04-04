الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصرى، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأبرز التقرير المفصل، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.



وتابع التقرير المفصل، أن متوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخى الحذر عند القيادة وتهدئة السرعة نظرا لانخفاض الرؤية الصباحية بسبب انتشار الشبورة المائية.

درجات الحرارة



العظمى الصغرى

القاهرة 26 15

العاصمة الإدارية 26 156

أكتوبر 27 16

بنهــــا 26 15

دمنهور 25 16

وادى النطرون 26 16

كفر الشيخ 25 16

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 16

شبين الكوم 27 16

طنطا 26 16

دمياط 21 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 27 14

السويس 26 15

العريش 24 15

رأس سدر 28 16

نخل 25 10

كاترين 23 08

الطور 28 16طابا 28 15

شرم الشيخ 30 17

الإسكندرية 23 13

العلمين الجديدة 22 14

مطروح 21 16

السلوم 22 13

سيوة 25 14

رأس غارب 28 16

الغردقة 31 17

سفاجا 27 16

