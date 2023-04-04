عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصرى، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

 

txt

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

وأبرز التقرير المفصل، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.


وتابع التقرير المفصل، أن متوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخى الحذر عند القيادة وتهدئة السرعة نظرا لانخفاض الرؤية الصباحية بسبب انتشار الشبورة المائية.

 

 

درجات الحرارة 


العظمى الصغرى 

القاهرة 26 15

العاصمة الإدارية 26 156 

أكتوبر 27 16

بنهــــا 26 15

دمنهور 25 16

وادى النطرون 26 16

كفر الشيخ 25 16

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 16

شبين الكوم 27 16

طنطا 26 16

دمياط 21 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 27 14

السويس 26 15

العريش 24 15

رأس سدر 28 16

نخل 25 10

كاترين 23 08

الطور 28 16طابا 28 15

شرم الشيخ 30 17

الإسكندرية 23 13

العلمين الجديدة 22 14

مطروح 21 16

السلوم 22 13

سيوة 25 14

رأس غارب 28 16

الغردقة 31 17

سفاجا 27 16
 

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس طقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الجو حالة الجو اليوم أخبار حالة الجو أخبار حالة الجو اليوم درجات الحرارة أخبار درجات الحرارة أخبار الأرصاد أخبار الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

ننشر جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بعد اعلانها في المديريات

انتهاء الهيمنة.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

دول العالم تتخلى عن الدولار.. هل يلفظ الأخضر أنفاسه الأخيرة؟| حرب اقتصادية

قرار عاجل من كلوب ضد محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ضد تشيلسي

إخلاء سبيل ترامب بعد تسوية الإجراءات المالية ودفع الكفالة اليوم

اعتبرها إهانة لرجولته.. عامل يقتل زوجته بـ10 طعنات بسبب رفضها معاشرته

موضوعات متعلقة

استعدوا للعاصفة .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

15 قرارا اتخذته الرقابة المالية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.. تفاصيل

المصري يباغت الزمالك بهدف ثالث في الوقت القاتل

يحيى قلاش: نتمنى للنقابة أن تظل البيت الدافئ الحر انتصارًا لحقوق الصحفيين

حكم استعمال الحقنة الشرجية أثناء الصيام.. مركز الأزهر يجيب

فرايبورج يطيح بـ بايرن ميونخ خارج كأس ألمانيا بانتصار قاتل

الثاني خلال ساعات.. زلزال عنيف يضرب تشيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل علاج للصدفية بدون أثار جانبية.. هاني الناظر يكشف التفاصيل

مطعم ياباني يحظر استخدام الهواتف لسبب غريب

مسلسل ستهم الحلقة 13.. هروب روجينا وظهور لافت لابنتها مريم

طريقة عمل الأرز الملون .. أحمر وأصفر وأخضر

فيديو

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

ضربة قوية لـ الدولار عالميا.. ما سر الهبوط المفاجئ؟ |شاهد

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ