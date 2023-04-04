الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصرى، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.
وأبرز التقرير المفصل، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.
وتابع التقرير المفصل، أن متوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخى الحذر عند القيادة وتهدئة السرعة نظرا لانخفاض الرؤية الصباحية بسبب انتشار الشبورة المائية.
درجات الحرارة
العظمى الصغرى
القاهرة 26 15
العاصمة الإدارية 26 156
أكتوبر 27 16
بنهــــا 26 15
دمنهور 25 16
وادى النطرون 26 16
كفر الشيخ 25 16
المنصورة 26 16
الزقازيق 27 16
شبين الكوم 27 16
طنطا 26 16
دمياط 21 15
بورسعيد 22 16
الإسماعيلية 27 14
السويس 26 15
العريش 24 15
رأس سدر 28 16
نخل 25 10
كاترين 23 08
الطور 28 16طابا 28 15
شرم الشيخ 30 17
الإسكندرية 23 13
العلمين الجديدة 22 14
مطروح 21 16
السلوم 22 13
سيوة 25 14
رأس غارب 28 16
الغردقة 31 17
سفاجا 27 16