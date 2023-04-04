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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب إيران .. تفاصيل

زلزال
زلزال

أعلن مختار سلحشور، المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الإيراني في محافظة هرمزكان، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوبي إيران.

وحسب وكالة “إرنا” الإيرانية، قال سلحشور، إن زلزالا وقع عند بلدة فارياب عند الخط الفاصل بين محافظة هرمزكان ومحافظة كرمان، جنوب شرقي إيران، ولم يسفر عن أضرار.

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وأكد أن فرق التقييم الإيرانية تواصل مهامها في منطقة الزلزال في محافظة هرمزكان وذلك بالتعاون مع نظرائها في محافظة كرمان.

وقال سلحشور، إن نتائج عمليات التقييم قد أكدت عدم وقوع أي خسائر جراء الزلزال.

ايران زلزال الهلال الأحمر هرمزكان

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