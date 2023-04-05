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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يفتح النار على لاعبي الزمالك: اتعودوا على الهزيمة

صدى البلد

علق ابراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق ، علي هزيمة الزمالك اليوم في مباراة امام المصري .

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي تويتر :" نادي الزمالك يمتلك لاعبين وصفقات دون المستوي 
‏لاعبين اتعودوا علي الهزيمه ‏هذه نتيجة عشوائية الاختيارات من اللاعبين".


حقق المصري فوزاً مثيراً على الزمالك 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

افتتح الزمالك الهدف الأول في الدقيقة 1 بالنيران الصديقة عن طريق عماد الدين بوبكر بالخطأ فى مرماه .

وسجل ناصر منسي الهدف الثاني في الدقيقة 21 من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

ونجح جريندو في إحراز هدف التقليص فى الدقيقة 25 من إنفراد .

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