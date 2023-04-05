أحمد عبد المقصود يرفض حضور المؤتمر الصحفي

رفض أحمد عبد المقصود المدرب المؤقت لفريق الزمالك حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام المصري بثلاثية مقابل هدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 33 نقطة يحتل بهم المركز الخامس، في حين رفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 31نقطة يحتل بهم المركز السابع.

وتعد مباراة المصري أخر مباراة للجهاز الفني المؤقت الذي قاد الفريق عقب رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق، قبل أن يتولى الألماني هايكو هيرليتش المدير الفني المنتظر للأبيض المسؤولية.

وضم تشكيل الزمالك كل

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - محمود شبانة - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - أحمد بلحاج.

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق و حاتم سكر ومحمد حسام "بيسو"و سيد عبد الله "نيمار" وعبد الله محمد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه و إبراهيما نداي.

وضم تشكيل المصري كل من:

حراسة المرمى : عصام ثروت

خط الدفاع : عمرو سعداوي - عماد بو بكر - إسلام أبوسليمة - أحمد عماد .

خط الوسط : حسين السيد - عمرو موسى - إلياس الجيلاصي - عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم : إسلام عطية - محمد جريندو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمود جاد وكريم العراقي وعبده يحيى وحسام جريشة و حسن علي ومحمد الفيومي ورجب عمران وإسلام المزين وأنطوني أكبوتو.