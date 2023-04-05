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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فخارة اللحمة بالعجين بمذاق شهي

فخارة اللحمة
فخارة اللحمة

تعد فخارة اللحمة بالعجين من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على السفرة فى رمضان وكسر روتين الأطباق التقليدية 

نعرض لكم طريقة عمل فخارة اللحمة بالعجين التى لا تحتاج لخبز بجانبها وذلك من خلال خطوات الشيف الشربيني.

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مقادير فخارة اللحمة بالعجين:
لحم موزة
بصل مقطع أرباع
كزبرة وبقدونس مفرومة
بهارات
لحم
كزبرة
كمون مطحون
ملح
جزر
قرع
كوسة
فلفل رومي

مقاديرالعجينة:
نصف كوب ماء
1 ملعقة زيت
نصف ملعقة خميرة
ربع ملعقة سكر
1 كوب دقيق

طريقة عمل فخارة اللحمة بالعجين
* في حلة بها ماء على النار اسلقى اللحمة مع البصل والجزر والكرفس ورق اللورا والحبهان والملح والفلفل الأسود 
* في طاسة أخرى شوحى البصل والخضار على النار ثم ضعي اللحمة واستمرى فى التقليب ثم ضعيهم في طاجن 
* فى بولة كبيرة اخلطى كل مكونات العجينة معا في العجان ثم اتركيها حتى تتختمر ثم تفرد وغطى بها سطح الطاجن الموجود به اللحمة وادخليها الفرن الساخن حتى النضج 

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