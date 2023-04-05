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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مزخرف..درة تنشر صورا من أحدث جلسة تصوير بالقلعة

درة
درة

شاركت الفنانة درة عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت درة في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان أبيض مزخرف بأشكال رمضانية من قلعه صلاح الدين.

ويذكر أنه قد حلت الفنانة درة ، مساء اليوم  ضيفة حلقة جديدة من حلقات برنامج "The Nine  Show"  لـ دعاء صلاح، والذى يعرض على قناة الشمس فى تمام الساعة التاسعة مساء.

كشفت الفنانة درة لأول مرة عن خلافاتها مع الفنانة القديرة وفاء عامر بسبب تتر مسلسل "نسر الصعيد " بطولة النجم محمد رمضان.

وقالت درة فى تصريحاتها إنها لا يوجد أزمة حقيقة مع الفنانة وفاء عامر بشخصها ولكن الأزمة التى حدثت بسبب تتر العمل قائلة :مافيش تواصل بينى وبينها وكل الأزمة على ترتيب تتر المسلسل .

 

وأضافت درة انه لا يوجد تعاون مرة أخرى مع الفنانة وفاء عامر من وقت هذا العمل ولا أظن بعد هذه الأزمة سيحدث عمل بينا مرة أخرى .

وعند سؤال الاعلامية دعاء صلاح عن إنتقادات النقاد لها بأن درة تجيد عروض الأزياء عن التمثيل قائلة : يوجد اختيارات فنية صائبة وإختيارات خاطئة وهذا يرجع إلى العمل من حيث القصة والمخرج ، ولكن الأزياء ترجع ليا أنا فقط فا أنا أجيد إختيار الملابس بعناية كبيرة.

درة إجازة درة

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