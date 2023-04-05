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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أنيق.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عدة صور جديدة لها من إعلانها الرمضاني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت الفنانة ياسمين في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان طويل باللون الوردي، وأعتمدت علي الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

يذكر أنه تداول مستخدمو الفيسبوك صورة جاكت ياسمين صبري في إعلانها الأخير مع الفنان أحمد عز .

وكانت صورة الجاكت ليست بشياكته كما ظهرت ياسمين صبري وهي تريديه في الإعلان وانهالت عليها التعليقات ياسمين اللي محلياه وآخرون الجاكت شكله بقي حلو ازاي وكان أبرز تعليق القالب غالب .

وقد ظهرت ياسمين صبري في أحد المشاهد وهي ترتدي جاكيت من تصميم Elisabetta Franchi يصل سعره إلى 624 يورو أي ما يعادل 20 ألف جنيه، وحقيبة من تصميم دار Bottega Veneta يصل سعرها إلى 3373 يورو، أي ما يعادل 112 ألف جنيه.

ياسمين صبري أحدث أعمال ياسمين صبري

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