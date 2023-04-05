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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر الاختبارات .. خطأ شائع في فيسبوك يؤدي لاختراقك في ثوانٍ

فيسبوك Facebook 
فيسبوك Facebook 

تعد منصة فيسبوك Facebook واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما، وتعتمد كيفية استخدامك للمنصة على سلامة حسابك وبياناتك الشخصية بنسبة كبيرة؛ حيث قد تقع معلوماتك في أيدي الهاكرز نظرا لكونك لست حريصا بما يكفي أثناء الاستخدام. 

 

وهناك خطأ شائع يفعله الكثيرون على فيسبوك Facebook وهو إجراء الاختبارات واستطلاعات الرأي الموجودة على المنصة، والتي تكون بنسبة كبيرة هي فخ للاستيلاء على بياناتك الشخصية ومنها إلى أموالك، بحسب مجلة Reader's Digest. 

 

وفقًا لـ CommonSenseMedia ، فإنه يمكن للمقرصنين إنشاء هذه الاختبارات للحصول على معلومات خاصة منك لاختراق حساباتك أو سرقة هويتك باستخدام المعلومات الشخصية التي يزودهم بها فيسبوك.   

 

وقد تقودك اختبارات فيسبوك إلى موقع ويب به تنزيلات خطيرة ، أو روابط ضارة وفيروسات محتملة مدرجة في الأسئلة، ففي عام 2019 ، أفادت CNN كيف تم استخدام هذه الممارسة في فضيحة ، حيث استخدم المقرصنون الأوكرانيون اختبارات فيسبوك لتثبيت ملحقات متصفح ضارة.

 

كما أصدرت مؤسسة Better Business Bureau تنبيهًا العام الماضي ، تنصح فيه بعدم إجراء اختبارات على فيسبوك، وتعد أفضل طريقة لحماية نفسك هي التعامل مع الرسائل المخادعة على فيسبوك على محمل الجد ، والنقر فقط على الروابط التي تثق بها بنسبة 100 % لحماية حسابك. 

 

ويمكنك الإبلاغ عن الروابط المشبوهة إلى فيسبوك ، وتجنب مواقع الويب التي تجبرك على تسجيل الدخول أو تطلب عنوان بريد إلكتروني إضافي، ومجرد مشاركة أحد الأصدقاء للرابط لا يعني أنه يمكنك الوثوق به ؛ وإذا كان هناك شيء ما يبدو مريبًا ، فلا تنقر عليه. 

 

وينصح المستخدمون بأنه إذا كنت لا تزال مهتمًا بحماية بياناتك على فيسبوك ، فهناك طرق أخرى للحفاظ على أمانك عبر الإنترنت، حيث يمكنك التحقق من إعدادات الخصوصية الخاصة بك باستخدام أداة "خصوصيتك" في فيسبوك، ويجب التوقف عن استخدام فيسبوك لتسجيل الدخول إلى تطبيقات أخرى. 

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