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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأرخص سعر .. أفضل موبايل من سامسونج للشباب ومحدودي الدخل

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A03

يعد هاتف Galaxy A03 من أرخص الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة سامسونج خلال الفترة الماضية للشباب ومحدودي الدخل حيث يتمتع الهاتف بسعر رخيص ومناسب للكثير من المستخدمين مع إمكانات متميزة مقارنة بسعره.  

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A03 في السوق المصري بسعر يبدأ من 3 آلاف و 750 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر . 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A03 

   

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A03 بشاشة من نوع PLS IPS، قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ونوتش بتصميم Infinity-Vعلى شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية، وألوان الأسود والأزرق والأحمر.  

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A03، كاميرا مزدوجة الأساسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وتأتي الكاميرا الثانية مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A03، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير، مع منفذ شحن من نوع microUSB، مع تقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos، وتقنية GPS . 

 
ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A03، بمعالج من نوع Unisoc T606، ووحدة رسوميات Mali-G57 MP1، وذاكرة وصول عشوائي 3 و 4 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجا بايت.  


 

 

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