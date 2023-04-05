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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل سيخرج منها.. قانونيون يكشفون سر كلمة ترامب «لا توجد قضية»

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن جلسة الاستماع في مانهاتن كانت صادمة للكثيرين، مشيرًا إلي أن كل خبير ومحلل قانوني قال إنه لا توجد قضية.

وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” أمس الثلاثاء: “انطلقت للتو إلى ولاية فلوريدا.. كانت جلسة الاستماع صادمة للكثيرين من حيث إنه لم يكن لديهم مفاجآت، وبالتالي لا توجد قضية".

وأضاف: “تقريبًا قال كل محلل وخبير قانوني إنه لا توجد قضية. لم يتم فعل أي شيء بشكل غير قانوني!”.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، هناك مجموعة واسعة من الآراء حول حديث ترامب بشأن عدم وجود قضية، وذلك التهم الجنائية الموجهة إليه والمتصلة بدفعه أموالًا لشراء صمت الممثلة الإباحية “ستورمي دانيالز” قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2016.

وقال بعض الخبراء القانونيين إنه سيكون من الصعب على المدعين إثبات أن الرئيس السابق ارتكب جناية، فذكر راندي زيلين، أستاذ بكلية الحقوق في كورنيل، لشبكة “سي بي إس”، إن الدعوى قد تواجه عقبات كبيرة في إقناع هيئة المحلفين بأن ترامب كان ينوي ارتكاب جريمة أخرى أو إخفاءها عندما قام بتزوير السجلات التجارية. 

لكن يعتقد آخرون أن القضية ضد ترامب قوية جدًا، فعلى سبيل المثال، كتب اثنان من المحللين القانونيين في صحيفة “نيويورك تايمز”: "الحديث عن وثائق زائفة للتغطية على انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية بشكل متكرر في نيويورك. هذا هو بالضبط ما يتهم به ترامب.. فالقاضي وهيئة المحلفين سيتخذون القرار النهائي، لكنهم سيكونون بعيدين عن أول من ينظر في هذا السؤال، وكانت الإجابة عادة حكم إدانة".

وكان المدعي العام في نيويورك أعلن الثلاثاء أن محكمة مانهاتن الجنائية وجهت إلى الرئيس السابق دونالد ترامب 34 تهمة لأنه "رتّب" سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج في بيان إن بوابا في برج ترامب ادعى أن بحوزته معلومات عن ابن سري للملياردير قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت، بينما قبضت امرأة 150 ألف دولار كي تتكتم على علاقة عاطفية سرية تؤكد أنها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة إباحية سابقة على 130 ألف دولار كي لا تقول شيئا عن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين قطب العقارات السابق.

ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي فلوريدا مانهاتن

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