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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الوطن" العمانية: إيجاد حل للقضية الفلسطينية يعد مفتاحا رئيسيا للجهود التنموية

صدى البلد

أكدت صحيفة (الوطن) العمانية، أن إيجاد حل للقضية الفلسطينية ـ رغم صعوبته ـ إلا أنه يعد مفتاحا رئيسيا للجهود التنموية في منطقة الشرق الأوسط، وعاملا مهما في إحداث الاستقرار المطلوب، الذي سيكون له دور في تحقيق السلام والاستقرار العالمي؛ لما تشكله حالة الاستقرار الشرق أوسطية من مردود عالمي.


وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "وساطة تصطدم بالتعنت الإسرائيلي" - أنه برغم المساعي الدولية الهادفة إلى تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، خصوصا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا تزال الأجواء تشهد توترات كبرى نتيجة حالة القمع والإرهاب التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء فلسطين العزل، ما يعوق الجهود التي تسعى أولا إلى إعداد تدابير لبناء الثقة، على نسق اجتماع العقبة، بالإضافة إلى فتح آفاق للحلول السياسية النهائية.


وأشارت إلى أنه لعل إعلان كل من ألمانيا والأردن اعتزامهما القيام بجهود وساطة جديدة من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط المتجمدة منذ فترة طويلة، يعكس الرغبة العالمية في حلحلة الأمور، ورغم إعلان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في برلين ـ في أعقاب لقائها مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي ـ عن عقد لقاء قريب في العاصمة الألمانية يضم إلى جانب الفلسطينيين والإسرائيليين كلا من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، لتكون المفاوضات ـ وفق الطرف الألماني ـ مرتبطة بصيغة العقبة لإعداد تدابير لبناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي نقلة كبرى للمحادثات أدخلت أطرافًا أخرى على نسَق المحادثات، ما سيعطيها زخما أكبر، وسيشكل ضغطا أكبر على دولة الاحتلال.

 

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