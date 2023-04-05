مشهد مؤثر| قطة تداعب إماما يتلو القرآن في أحد مساجد الجزائر.. شاهد

تسللت قطة إلى مسجد في الجزائر مساء أمس الثلاثاء، وتوجهت مباشرة إلى حيث كان شيخ يؤم المؤدين خلفه صلاة التراويح، بحسب ما نراها في فيديو انتشر سريعا بمواقع التواصل، ولم يكن مرفقا بأي تفاصيل.

وتعامل الإمام بلطف، وبالتي هي أحسن مع القطة التي نراها تحاول مداعبته للحظات، في وقت كان يتلو فيه آيات من الذكر الحكيم، ثم اعتلت كتفه، واقتربت بفمها من فمه، وبعدها فارقته في لحظة سبقت ركوعه بثانية تقريبا بحسب العربية نت.

واتضح مما أجمع عليه عدد كبير ممن كتبوا تعليقات على الفيديو في مواقع التواصل، خصوصا تويتر وفيسبوك، أن الشيخ هو وليد مهساس، إمام مسجد أبي بكر الصديق في مدينة "برج بوعريريج" عاصمة الولاية الحاملة الاسم نفسه بالشمال الجزائري.

وللشيخ مهساس عدد كبير من مقاطع الفيديو في "يوتيوب" بشكل خاص، معظمها أدعية. كما له منصة "فيسبوكية" باسمه، نشر فيها الفيديو نفسه، مرفقا بعبارات، كتبها هو أو ربما المشرف على منصته، وقال فيها: "سبحان الله، حتى الحيوانات تخشع لكلام الله. شاهد قطة تصعد فوق الإمام، وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح".