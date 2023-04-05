عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشهد مؤثر| قطة تداعب إماما يتلو القرآن في أحد مساجد الجزائر.. شاهد

صدى البلد

تسللت قطة إلى مسجد في الجزائر مساء أمس الثلاثاء، وتوجهت مباشرة إلى حيث كان شيخ يؤم المؤدين خلفه صلاة التراويح، بحسب ما نراها في فيديو انتشر سريعا بمواقع التواصل، ولم يكن مرفقا بأي تفاصيل.

وتعامل الإمام بلطف، وبالتي هي أحسن مع القطة التي نراها تحاول مداعبته للحظات، في وقت كان يتلو فيه آيات من الذكر الحكيم، ثم اعتلت كتفه، واقتربت بفمها من فمه، وبعدها فارقته في لحظة سبقت ركوعه بثانية تقريبا بحسب العربية نت.

واتضح مما أجمع عليه عدد كبير ممن كتبوا تعليقات على الفيديو في مواقع التواصل، خصوصا تويتر وفيسبوك، أن الشيخ هو وليد مهساس، إمام مسجد أبي بكر الصديق في مدينة "برج بوعريريج" عاصمة الولاية الحاملة الاسم نفسه بالشمال الجزائري.

وللشيخ مهساس عدد كبير من مقاطع الفيديو في "يوتيوب" بشكل خاص، معظمها أدعية. كما له منصة "فيسبوكية" باسمه، نشر فيها الفيديو نفسه، مرفقا بعبارات، كتبها هو أو ربما المشرف على منصته، وقال فيها: "سبحان الله، حتى الحيوانات تخشع لكلام الله. شاهد قطة تصعد فوق الإمام، وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح".

بعد صلاة التراويح | قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى ..فيديو

تعالوا زوروني| جزائرية تشعل مواقع التواصل برسالة لـ أولادها من دار المسنين..شاهد

قطة مسجد الجزائر صلاة التراويح مواقع التواصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

عقب الهزيمة أمام المصري.. أحمد حسن: الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين

طالبة تهرب من فضيحة صورها لتفقد عذريتها بالقاهرة.. تفاصيل

عقب الهزيمة أمام المصري..الزمالك يقرر طرد الجهاز الإداري للنادي

لا حجوزات جديدة| قرار صادم من السعودية حول عمرة رمضان..تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي يواجه غزل المحلة في الدوري.. الليلة

حماس ترد على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة | تفاصيل

مشهد مؤثر| قطة تداعب إماما يتلو القرآن في أحد مساجد الجزائر.. شاهد

تفاصيل الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-4-2023

الرحلة المرتقبة.. الرئيس الفرنسي يصل الصين في زيارة تستمر 3 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل.. رجلان يدفنان امرأة على قيد الحياة لهذا السبب

عبدالله السعيد براءة| لماذا أنصفت المحكمة اللاعب على حساب الأهلي؟.. القصة الكاملة

طريقة عمل عجينة السمبوسة بوصفة اقتصادية

تسريبات عن حفل تتويج الملك تشارلز من بطاقة الدعوة.. ماذا كُتب بها؟

فيديو

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

ضربة قوية لـ الدولار عالميا.. ما سر الهبوط المفاجئ؟ |شاهد

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ