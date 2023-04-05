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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحذير لقائدى السيارات.. 1500 جنيه عقوبة السرعة الزائدة في قانون المرور

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شهد محيط محطة قطار قرية عياش بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مساء اليوم وفاة شخصين ومصرع شخص آخر في حادث  تصادم سيارتين ملاكي، ودراجة نارية «فيسبا» أمام محطة قطار منية شنتنا كما تم الدفع بسيارات إسعاف  وتم نقل الجثامين الي المشرحة، والمصاب إلي مستشفى المحلة العام لإسعافه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، ودراجة نارية «فيسبا» أمام محطة قطار منية شنتنا، بقرية عياش، مما تسبب مصرع وإصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

كما باشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب 3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شخصين، وإصابة  علاء الدين يحيى جمال الدين، ويبلغ من العمر 42 سنة مقيم بمدينة طنطا، ويعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، إثر تصادم سيارتين ملاكي ودراجة نارية «فيسبا» أمام محطة قطار منية شنتنا، بقرية عياش.

كما تم الدفع بسيارات إسعاف و نقل الجثامين الي المشرحة، والمصاب إلي مستشفي المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جري الدفع بأوناش لرفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثتين .

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غرامات مالية على المخالفات المرورية


كما وضع قانون المرور ، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق

ـ الاعتداء على رجال المرور

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

ـ السير بدون فرامل

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه

ـ مخالفة الإضرار البيئيـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

المخالفات المرورية الغرامات المالية الجديدة تجاوز السرعة المقررة قانون المرور الطرق

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