الذهب يقفز بقوة لأعلى مستوياته عالمياً | تفاصيل

شهدت عقود الذهب ارتفاعا حادا خلال التعاملات، حيث تجاوزت أسعار الذهب الفورية مستوى 2,020 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى تصل إليه سبائك المعدن الأصفر في أكثر من عام كامل، منذ يوم 9 مارس من العام الماضي، حيث استفادت من الهبوط الحاد لمؤشر الدولار.

وجاء هذا الارتفاع الحاد الذي شهده الذهب اليوم على خلفية البيانات السلبية للغاية الصادرة في الولايات المتحدة منذ قليل، والتي أوضحت سلبية بيانات الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمل، والتي سجلت قراءة أقل بكثير من المتوقع خلال شهر فبراير الماضي، كما تمت مراجعة القراءة السابقة لشهر يناير على نحو منخفض أيضا.



وعلى صعيد التداولات، قفزت أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 1.86%؛ لتصل إلى 2,024.75 دولارا للأوقية، في حين صعدت أسعار عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.68% لتسجل 2,037.70 دولارا للأوقية، وذلك بتمام الساعة 02:50 مساءا بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت أسعار الفضة الفورية بواقع 3.74% لتسجل 24.88 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022.

وفي نفس الوقت، تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات أخرى رئيسية - بواقع 0.50% ليسجل 101.472 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ يوم 2 فبراير الماضي، مما أفسح المجال أمام الذهب للصعود بقوة، حيث أصبحت تكلفة المعدم المقوم بالدولار أرخص بالنسبة للمشترين حاملي العملات الأخرى خلاف الدولار.