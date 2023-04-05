الإصلاح والنهضة يطالب المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد المسجد الأقصى

أدان حزب الإصلاح والنهضة، اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى الشريف، فجر اليوم الأربعاء، وما صاحب ذلك من اعتداءات أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بمن فيهم من النساء، فى انتهاك سافر يتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

وطالب حزب الإصلاح والنهضة، المجتمع الدولي فى بيان صحفى له، بتحمل مسئوليته فى وضع حد لتلك الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، والتصدي إلى هذا العبث الذي سيكون له نتائج خطيرة على الجميع وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

وثمن حزب الإصلاح والنهضة البيان الصادر عن وزارة الخارجية، فجر اليوم الأربعاء، الذي حملت فيه مصر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسئولية هذا التصعيد الخطير وطالبتها بالوقف الفورى لتلك الاعتداءات التى تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكنا آمنا فى أيام شهر رمضان المبارك.