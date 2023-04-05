مفيش غش والتصحيح إلكتروني.. 20 معلومة تلخص تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لامتحانات الثانوية العامة في 2023، حيث أكدت الوزارة حرصها على إجراء امتحانات الثانوية العامة 2023 بدرجة عالية من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب حتى يأخذ كل طالب حقه، وأنه تم حصر جميع المشكلات التى واجهت امتحانات الثانوية العامة 2023 خلال الأعوام الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تدريب 5 آلاف معلم من معلمي المرحلة الثانوية على المستوى المركزي، و40 ألفا و939 معلما على مستوى المحافظات على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد.

أما عن مواصفات ورقة الامتحان، فتم تعديل المواصفات الفنية للورقة الامتحانية لتصبح اختيارا من متعدد بنسبة 85% "mcQ"، وجزءا مقاليا لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

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