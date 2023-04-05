نائب رئيس الأهلي: النادي سيبقى سفيرًا لمصر ونرفض إثارة الفتن مع السودان

قال العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، إن النادي الأهلي نادي للوطنية وعمره ما تعامل بشكل يسئ لأحد، لافتًا إلى أن النادي الأهلي تعرض في وقت سابق لواقعة سيئة في السودان، ولكنهم التزموا الهدوء ولم يتقدموا بأي شكوى.

وأضاف العامري فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أنهم يدركون أنه ربما يكون هناك من يحاول إثارة فتنة بين بلدين مهمين مثل مصر والسودان، مؤكدًا أن النادي الأهلي يرى المشهد بصورة جيدة، ولن يخرج أبدًا عن قواعد الاحترام وسيبقى سفيرا لمصر.

وأضاف أنهم تعاملوا مع الأمر بتقدير واحترام شديد جدًا، وسيستقبلون نادي المريخ السوداني، وتم تلبية كل طلباتهم، وتم منحهم 100 بطاقة هدية، رغم أن ذلك لم يحدث مع مصر في المغرب.