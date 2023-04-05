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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: انضمام فنلندا إلى "الناتو" يمثل تهديدًا إضافيًا لروسيا

صدى البلد

وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو" بأنه تهديد إضافي لبلاده، مشيرا إلى أنه لا يسهم في تعزيز الاستقرار.


وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء:" إن انضمام فنلندا إلى "الناتو" لا يساهم بالطبع في تعزيز الاستقرار والأمن والقدرة على التنبؤ في القارة الأوروبية ويشكل تهديداً إضافياً لنا"، موضحا أن هذا الانضمام يتطلب اتخاذ إجراءات ضرورية لإعادة التوازن إلى مجمل منظومة الأمن.


وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية:"لا يمكن حتى الآن تحديد خطوات معينة لإعادة التوازن بسبب انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي، فهذا يتطلب بعض الوقت"، منوها بأن الأمر يتطلب ضمان أمن بلاده.


وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت - في وقت سابق - أنه بعد انضمام فنلندا إلى "الناتو"، ستضطر روسيا إلى اتخاذ إجراءات جوابية ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها من أجل وقف التهديدات، مشيرة إلى أن فنلندا أصبحت واحدة من الدول الصغيرة الأعضاء في الحلف، والتي لا تلعب دورًا مهماً، لأنها تخلت عن أي استقلالية، كما أصبحت فنلندا - أمس - رسمياً العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي بعد تسلمها وثيقة انضمامها للحلف.

 

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