الست لما بتحلو.. رضوى الشربيني تثير الجدل بصورة جديدة

نشرت رضوي الشربيني علي الفيسبوك صورة لها جديدة وأرفقتها بمنشور عن جمال المرأة.

وكتبت رضوي علي صورتها: الست مش بتحلو لما بتطلق، و لا بتحلو لما تحب ولا بتحلو لما تتجوز ، و لا حتى بتحلو لما بتعيش بعيد عن الرجالة، الست بتحلو لما بتحب نفسها و تكون مبسوطة ، و لما تحس إنها مش بتجري في سباق عشان ترضي حد.

وانهالت عليها التعليقات بتأييد الكثير من السيدات لها ولكن كان ابرز تعليق من رجل كتب " الست بتحلو اذا اتجوزت راجل يتقى الله فيها

وفيه ست ب تحلو اذا اطلقت من راجل كانت حياتها معاه جحيم

الراجل له دور اساسى

سواء شىةئتى ام ابيتى

مهما حاولتى تهمشى دور الرجل فى حياة الست

الاثنين بيكملوا بعض