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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 289 قضية تموينية بمراكز وقرى أسيوط خلال أسبوع

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تحرير 289 قضية تموينية متنوعة خلال حملات تم شنها خلال اسبوع للتفتيش والمتابعة المحال والأسواق والمنافذ التجارية والجمعيات التعاونية والاستهلاكية بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار

ولفت إلى ضرورة المرور على المطاحن العامة والخاصة والهايبر ماركت والسوبر ماركت للتأكد من وجود كافة السلع الغذائية وانتظام الأسعار بالإضافة إلى محطات الوقود وتمويل السيارات للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة في كافة المراكز مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين والمساس بأسعار السلع والحركة التجارية بالأسواق.

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وأضاف محافظ أسيوط أن المحاضر التي تم تحريرها تضمنت محاضر ما بين (غلق تاجر تمويني في أوقات العمل ، عدم وجود بون صرف ، غلق مستودع في مواعيد العمل ، عدم حمل شهادة صحية ، خبر بلدي ناقص الوزن ، عدم وجود سجل زيارات ، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، عدم وجود لوحة اعلان) وقضايا أخرى متنوعة.

 وأشار إلى التنسيق بين مباحث التموين ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى والغرفة التجارية والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء لمنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وأكد على استمرار ومواصلة الحملات التموينية وتكثيف وتشديد الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والأسواق وذلك للحد من تسريب وتهريب السلع المدعمة للاتجار بها في السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه والعمل على ضبط الأسعار.

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