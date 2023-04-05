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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. موبايل موتورولا يقهر سامسونج وآيفون.. مواصفات وأسعار أحدث هاتف 5G من شاومي

أخبار التكنولوجيا//موبايل
أخبار التكنولوجيا//موبايل جديد من موتورولا يقهر سامسونج وآي

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لهذا السبب.. تويتر تواجه إجراءً قانونيا في ألمانيا

 

أعلن مكتب العدل الاتحادي الألماني، أنه بدأ في اتخاذ إجراءات لتغريم شركة تويتر Twitter، متهما شركة التواصل الاجتماعي بسوء التعامل مع شكاوى المستخدمين بشأن المحتوى "غير القانوني"، حسبما ذكر في بيانه الأخير.

 

مقاوم للمياه وبإمكانيات جبارة.. موبايل جديد من موتورولا يقهر سامسونج وآيفون

 

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن مواصفات هاتفها الرائد الجديد لعام 2023، والذي ينطلق تحت اسم Motorola Edge 40 Pro، ويتميز بالعديد من الإمكانيات المتميزة من بينها شحن فائق السرعة بقوة 125 وات وكاميرا رئيسية كبيرة بدقة 50 ميجابكسل.

 

موبايل 5G بسعر مفاجأة.. مواصفات أحدث هواتف الشباب من أوبو

 

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية لصناعة الهواتف الذكية، هاتفها الجديد Oppo A1 5G، الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة صديقة الميزانية صديقة الشباب، مع دعما لتقنية الجيل الخامس.

 

بشاحن 100 وات.. هاتف جديد من ريلمي ينافس سامسونج

 

كشفت شركة ريلمي Realme الصينية، عن هاتفها الجديد Realme GT Neo 5 SE، الذي جاء بمواصفات تنافس أفضل هواتف سامسونج من الفئة المتوسطة.

 

بـ كاميرا 200 ميجابكسل.. مواصفات وأسعار أحدث موبايل 5G من شاومي

 

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية، عن هاتف جديد زودته بإمكانات قوية، والذي سينافس أحدث الهواتف الذكية المتوسطة الفئة من حيث السعر والمواصفات.

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