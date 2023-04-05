ضبط 16 مخالفة تموينية في ديرمواس بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية المنيا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمجازر ومنافذ بيع المواد الغذائية ومحلات بيع اللحوم المجمدة والمرور الميداني على جميع المنافذ والمعارض لمتابعة الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين طوال شهر رمضان المبارك.

وفى هذا السياق ، نفذ عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس حملة مكبرة على المخابز والمحال التجارية والاسواق بدائرة المركز بالتعاون مع التموين والجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر للمخابز المخالفة، حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن ومواصفات وعدم اعلان، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لمحال تقوم بتجميع مواد بترولية مدعمة لبيعها في السوق السوداء.

وأكد رئيس المركز، استمرار بيع اللحوم بأسعار مخفضة بمنافذ الوحدة المحلية طوال شهر رمضان المبارك ، والعمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بمعارض " أهلا رمضان " خلال الشهر الكريم.