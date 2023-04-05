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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنتم سبب الأزمة الأوكرانية.. بوتين يوجه حديثًا قاسيًا للسفيرة الأمريكية

بوتين
بوتين

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حديثًا قاسيًا للسفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو لين تريسي، قائلًا إن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للثورات الملونة، لا سيما في كييف 2014 هو السبب فيما يحدث الآن.

جاء ذلك خلال حفل تسليم السفراء الجدد لأوراق اعتمادهم، حيث بدأ بوتين حديثه بأن الوضع في العالم الآن "ليس سهلا"، وقال للسفيرة الأمريكية إن علاقة روسيا بالولايات المتحدة، والتي يعتمد عليها الأمن والسلام العالميين، "تمر بأزمة عميقة مع الأسف".

السفيرة الأمريكية الجديدة

وأشار إلى أن جوهر هذه الأزمة هو المدخل المختلف بين البلدين فيما يخص هيكل النظام العالم.

وخاطب بوتين السفيرة تريسي قائلا: "السفيرة المحترمة، أعلم أنكم قد لا تتفقون معي، لا أود أن أفسد الجو الاحتفالي لتقديم أوراق الاعتماد، وأعلم أنكم قد لا تتفقون مع وجهة نظري في ذلك، إلا أنه لا يمكنني سوى أن أقول اليوم إن استخدام الولايات المتحدة في سياساتها الخارجية أدوات مثل دعم ما يسمى الثورات الملونة، وتحديدا دعم الانقلاب على الحكومة في كييف 2014، هو ما أدى في نهاية المطاف إلى الأزمة الأوكرانية الراهنة، كما ساهم بشكل سلبي في تدهور العلاقات الروسية الأمريكية".

فيما أكد بوتين أن روسيا تحرص دائما على علاقات تستند إلى المساواة، واحترام السيادة، ومصالح البعض، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد الأخرى.

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