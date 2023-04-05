اقتصاد السعودية|وزير النقل يقف على خدمات قطار الحرمين السريع

استقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية " سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، قطار الحرمين السريع في رحلة من جدة إلى المدينة المنورة برفقة الرئيس التنفيذي لـ(سار) الدكتور بشار المالك.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” وقف على حركة تشغيل القطارات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد نموًا متزايدًا في حركة السفر والتنقل، مستمعًا إلى ملاحظات الركاب المسافرين.



وتفقد الأداء التشغيلي في محطة جدة المركزية ومحطة المدينة المنورة، ومجمل العمليات التشغيلية، التي زاد عددها في شهر رمضان الجاري إلى أكثر من 100 رحلة يوميًا لتوفير مليون مقعد خلال الشهر الفضيل، مطلعًا خلال رحلته على البرامج التطويرية والخدمات الحديثة التي يقدمها قطار الحرمين السريع لخدمة المعتمرين والزوار والمسافرين، موجهًا - أثناء جولته الميدانية - بتكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والمعتمرين والزوار، وصولاً لتحقيق المستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.