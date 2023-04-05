رئيس الطائفة الإنجيلية: طالبنا بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة

أكد الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، أن الطائفة طالبت بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث فى قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأنه حدثت مناقشت حول مادة المواريث ومادة التبنى، ولم يكن هناك توافقا عليها وقدمت الكنائس مقترحاتها فى هذا الأمر.



وقال الدكتور إندريه زكي - في تصريحات صحفية له اليوم - إن القانون سيتم مناقشته فى البرلمان ومن حق البرلمان أن يعدل فيه ما يشاء ومن حق النواب أيضا، موضحا أنه دار بشأنه حوار كبير بين مختلف الكنائس، وأن قضية التبنى كانت على قائمة طلبات الطائفة من الدولة ومن البرلمان وأن الإرادة السياسية حاضرة لدعم خروج هذه القوانين.



وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية به اختلافات بين الكنائس فى أمر الطلاق وبطلان الزواج، فالكاثوليك لا تسمح بالطلاق والإنجيلية لا تسمح سوى فى حالة الزنا وفى وتغيير الملة والكنيسة الأرثوذكسية أصبح لديها مواد أوسع فى الطلاق.



وأشار زكي إلى أن الطائفة الإنجيلية لم تعط اهتماما كبيرا للكنائس في أفريقيا وهى من الملفات التى سنعطيها اهتماما أكبر الفترة المقبلة، وأنه أعطى تعليمات واضحة لمساعدة السودانيين في إقامة طقوسهم الكنسية.



ونوه إلى أن الطائفة الإنجيلية انتهت من رسومات الكنيسة التي حصلت عليها في العاصمة الإدارية الجديدة وستبدأ حملة التبرعات بعد اعتماد الجهات المسؤلة للرسومات، مؤكدا أن حملة التبرعات سيكون بها بعض رجال الأعمال الأقباط والمسيحيين بالكنائس المختلفة وبعض الأصدقاء فى الخارج، وأنها سوف تحتاج من 150 إلى 200 مليون جنيه، وأن المرحلة الثانية سيكون هناك دراسة حول طلب بناء كنائس إنجيلية جديدة من كل المذاهب الإنجيلية بعد بناء الكنيسة الأولى والتى ستكون تابعة لرئاسة الطائفة واجتماعاته وكذلك الاحتفالات.



ونوه زكي إلى وجود 50 مكتبا فرعيا للمشروعات الصغيرة تابع للهيئة الإنجيلية والخدمات تقدم خدماتها لنحو 4 ملايين مواطن فقير سنويا والتحالف الوطنى عمل تقارب بين كل المؤسسات والهيئة تتميز بأن خدمتها عبر خمسة وخمسين عاما جعلت لها اسم كبير وكيان وسط المؤسسات الكبرى.



وأوضح أن قانون بناء الكنائس سهل بشكل كبير ما عانينا منه الفترات الماضية وكنا تحت رحمة الأشخاص وليس رحمة القانون فهذا القانون أحدث نقلة ، حيث تم تقنين بناء 500 كنيسة منذ وجود الطائفة ، وتم كذلك تقنين أوضاع ٤٢٨ كنيسة مع القانون واتوقع ان يكون هناك تقنين لكل الكنائس خلال 6 او 7 سنوات على الأكثر وكانت إجراءات الحماية المدنية تضع شروطا صعبة والآن أصبحت الإجراءات أكثر يسر، مشيرا إلى أن هناك انفتاح كبير تشهده المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، وأنه يتوقع أن يتم بناء كنيسة هناك في ظل التغيرات الكبيرة التى تشهدها المملكة على الصعيد الثقافي والاجتماعي.



وأعرب زكي عن تقديره لدور الدولةِ المصريةِ، وعلى رأسِها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجهوداتِه في دعمِ قضيَّةِ المواطنةِ، وتعزيزِ التضامنِ الاجتماعيِّ من خلالِ إجراءاتٍ وقراراتٍ عمليةٍ أبرزتِ التوجُّهَ الجادَّ من جانبِ الدولةِ في المضيِّ نحوَ تحقيقِ المواطنةِ وتعزيزِها ودعمِها.

ونظمت الهيئة القبطية الإنجيلية مؤتمر التنوع وأليات التضامن المجتمعى بحضور عدد من قادة الفكر وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وذكر أندريه زكى فى كلمته أنه يهنئ جميعَ الحاضرينَ -مسلمين ومسيحيين- بحلولِ شهرِ رمضانِ الكريم، وهنأ الجميعَ أيضًا بقربِ حلولِ عيدِ القيامةِ المجيدِ قائلا تتزامن الأعيادُ لتضفي جوًّا من السعادةِ على جميع المصريين.