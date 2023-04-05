إنشاء شركة تسويق المنتجات الابتكارية لـ مشروعات التخرج .. الجديد في جامعة كفر الشيخ | اقرأ التفاصيل

-رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل وورش كلية الهندسة

-إنشاء شركة لتسويق المنتجات القائمة على الابتكارات الخاصة بمشروعات التخرج للطلاب

-وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويتابع مسابقة الثقافة المسيحية

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، جولة تفقدية بكلية الهندسة لمتابعة آخر تطورات الكلية.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الفتاح هليل عميد كلية الهندسة، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وبعض طلاب وطالبات المشاريع البحثية بالكلية.

وتفقد رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال جولته المعامل والمشاريع البحثية ومشاريع التخرج، وأثنى على تطوير المشاريع داخل الكلية، ووجه عميد الكلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة لتسويق المنتجات القائمة علي الابتكارات الخاصة بمشروعات التخرج للطلاب، والمشروعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والتوجيه بتصنيع بعض من مستلزمات الجامعة في ورش كلية الهندسة.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الصيانة المستمرة للماكينات، وتحديث الآلات بما يتوافق مع متطلبات المستقبل من أجل تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، مشيراً إلى أن كليات الهندسة بالجامعة تضم ورشاً ومعامل متخصصة تقدم خدماتها للجامعة وللمجتمع المحيط، وذلك في مجالات التشغيل والتصنيع المختلفة.

وأضاف دسوقي، أن الجامعة تسعى إلى تطوير برامجها بما يتلاءم ويتماشى مع احتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

جدير بالذكر أن ورش كلية الهندسة تحتوي على العديد من الماكينات الحديثة والمتطورة التي تساهم في إنتاج المشاريع الطلابية والبحثية بالكلية والجامعة وكذلك المساهمة في خدمة المجتمع، وأن ورشة النجارة بكلية الهندسة قد ساهمت في إنتاج العديد من الأثاث المكتبي وتجهيز المدرجات بالكليات المختلفة بالجامعة.

كما تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة قلين المتميزة الرسمية للغات، وحجرات رياض الأطفال واستمع لمسرحة المناهج من الأطفال وأثنى عليهم.

جاء ذلك في حضور هالة النواصرة، مديرة إدارة قلين التعليمية، وفتحي عواد، وكيل الإدارة، وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية.

وأشاد وكيل الوزارة بمدرسة قلين الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة قلين التعليمية، مثنيا على المستوى التعليمي للتلاميذ والطلاب، خلال مناقشته الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية بعدد من المواد.

كما تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وناقش الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية.

كما تفقد وكيل الوزارة، فعاليات المسابقة الثقافة المسيحية بمدرسة الشهيد عبد المنعم الرياض الثانوية العسكرية، بحضور القس صموئيل لبيب، كاهن كنيسة القديسة دميانة، وذلك للوقوف على التصفيات النهائية للمسابقة وحصر المتسابقين الأجدر بتمثيل المديرية في كافة فروع المسابقة سواء الطلاب أو المعلمون.

جاء ذلك بحضور هايدي برسوم، موجه عام التربية المسيحية، فوزي الطنوبي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وأحمد حجازي، مدير مدرسة الشهيد رياض، وهاني حمدان مدير غرفة العمليات بالمديرية.

واستمع إلى بعض النماذج من الطلاب المشاركين بالمسابقة، والاطلاع على بعض الأعمال البحثية المقدمة والتي حرص أصحابها على إنجازها على أتم وجه وتدوينها بخط اليد ومن ثم استحق الجميع الإشادة والتقدير لهذا الجهد المبذول.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ قد حصدت العام الماضي 8 مراكز على مستوى الجمهورية وهذا بدوره يلقي بالمسؤولية على اللجنة للتدقيق وانتقاء الأجدر والأحق بالمشاركة النهائية.