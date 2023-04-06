ملاذ آمن عبر التاريخ بشرط سعر حقيقي.. هل يحقق شراء الذهب ربحا كبيرا؟

يبحث عدد كبير من المصريين عن الاستثمار الأكثر آمنا للحفاظ على مدخراتهم، في ظل الموجات التضخمية التي تضرب العالم، ولا تفرق بين اقتصاد قوي وأخر ناشئ، فيما تبذل الدولة جهودا كبيرة للحفاظ على مدخراتهم المواطنين عبر طرح شهادات الإدخار بأعلى فائدة، إلى جانب مظلات الحماية الاجتماعية، بينما يلجأ البعض إلى الإدخار والاستثمار في الذهب باعتباره الملاذ الآمن تاريخيا، ويلجأ آخرون إلى البورصة رغم ما تحويه من مخاطر، إلا أن الربح بها يكون كبيرا.

بدائل الإدخار والاستثمار تلك، تربك الباحثين عن الحفاظ على قيمة مدخراتهم ثابتة، أو بفائدة، ويتساءل العديد حول الاستثمار الأكثر ربحية وآمنا، فيما تختلف الغالبية بين الشهادات الإدخارية والذهب خاصة بعد طرح بنكي الأهلي ومصر، شهادتين إدخاريتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت، و22% متناقص، حيث تم طرح الشهادة الأولى لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويا يصرف شهريا، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% لأول سنة، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا.

في هذا الصدد، استضاف "صدى البلد"، ندوة بعنوان: "من يقتنص مدخرات المصريين بعد قرارات المركزي الأخيرة "العقارات - الذهب - البنوك - البورصة"؟، وذلك للحديث بشكل أثر تفصيلا عن الإدخار والاستثمار الأكثر أمنا عن غيره.

لماذا يرتفع سعر الذهب؟

وقال سعيد إمبابي المتخصص في مجال الذهب، موجها النصحية للراغبين في الإدخار في السعر، إن سعر المعدن الأصفر، يتحكم به أمرين، هما كالتالي:

الأمر الأول هو سعر الذهب بالبورصة العالمية.

بالبورصة العالمية. والثاني هو سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي إذا سجل الذهب 1970 دولاراً للأوقية، يصبح سعره في مصر حاصل ضرب السعر العالمي في 30 (سعر الدولار الرسمي البنوك)، وبالتالي فإن من يتحكم في سعر الذهب (سعر العالمي، سعر الجنيه مقابل الدولار) هما من يتحكما بسعر الذهب محلياً.

وأكد إمبابي، أن ما حدث مؤخراً، في سوق الذهب، والذي شهد ارتفاعا في الأسعار، هو أن سعر الذهب عالمياً أصبح يرتفع بشكل غير طبيعي، كما أن سعر الجنيه مقابل الدولار بدأ يتراجع وهو جعل هناك صعود في الذهب مؤخراً، حيث كان عيار 21 سجل خلال شهر 1 عام 2022 حوالي 800 جنيه للجرام ، الان أصبح 2170 جنيه للجرام.

إقبال كبير على السبائك والجنيهات

وأوضح المتخصص في مجال الذهب، أن من ضمن الأسباب في ارتفاع سعر الذهب محلياً هو أن مصر أوقفت استيراد الذهب وبدأت تتعامل بالمخزون الموجود لديها وذلك لتوفير العملة الصعبة، وبالتالي مع زيادة الطلب على الذهب ارتفع سعره ، مشيراً إلى أن المواطنين يفضلون الاتجاه لشراء السبائك والعملات بسبب أن سعر المصنعية بها أقل من المشغولات الذهبية.

ولفت إلى أن هذا الإقبال على السبائك، والعملات، تسبب في زيادة الطلب عليها ما جعل من سعر المصنعية مقارب لسعر المشغولات، كما أن صناعة السبائك لا تحتاج لعمالة كبيرة على عكس المشغولات والتي تحتاج لعمالة كثيرة فبالتالي مع عدم الاقبال على المشغولات ستقوم المصانع بتسريح العمال.