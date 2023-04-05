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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 50 طن سماد سلفات النشادر على المزارعين بـ رأس سدر

صرف سماد النشادر
صرف سماد النشادر

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن الإدارة الزراعية بمدينة رأس سدر بقيادة المهندسة سحر إسماعيل، انتهت من صرف سماد سلفات النشادر  بجمعية وادى سدر، بتوزيع 50 طنا على المزارعين وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالتعاون الزراعي، وما أقره مجلس إدارة الجمعية بوادي سدر.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه سيجري دعم الإدارة الزراعية  برأس سدر بكميات من سماد سلفات النشادر لتلبية احتياجات المزارعين، مشيرًا إلى أنه جرى إطلاق قوافل زراعية لمتابعة مزارع القمح بالمدينة، وحضور عملية حصاد وضم القمح، لتوعية المزارعين بما يجب اتخاذه من معاملات صحيحة وسليمة خلال موسم الحصاد، منها  حصاد المحصول في محتوى رطوبة أقل من 20%، وضرورة التخزين بطريقة صحيحة حتى الانتهاء من عملية الدراس.

وأوضح أنه جرى التأكيد على  المزارعين الذين لم يصل المحصول لديهم لمرحلة  الحصاد بضرورة الري في مرحلة امتلاء الحبوب، وعدم التعطيش،  وتوقف الرى عند وصول نسبة الاصفرار في حامل السنابل إلى 50% من مساحة المحصول.

ولفت إلى أن القافلة قامت بالمرور علي زراعات الزيتون، وتوعية المزارعين بأهمية إزالة الحشائش، وانتظام عملية الري، وإضافة الأسمدة المعدنية والعضوية، وحث المزارعين على ضرورة توريد القمح إلى الشون الخاصة بذلك.

صرف سماد

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اخبار جنوب سيناء محمد شطا رأس سدر سماد توزيع

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