عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القنصل السعودي يبحث مع رئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية سبل تعزيز التعاون

القنصل السعودي يستقبل
القنصل السعودي يستقبل الشيخ إبراهيم الجمل

بحث مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية، مع الدكتور إبراهيم الجمل، رئيس منطقة وعظ ولجنة الفتوي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمقر القنصلية سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

محافظ الإسكندرية: المرور على 512 منشأة وتحرير 102 محضرًا بحملات حماية المستهلك

مدير متحف شنغهاي بالصين يزور جامعة الإسكندرية لبحث سبل التعاون

وذكرت القنصلية في بيان أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما استعرض القنصل العام جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وأثنى على دور الأزهر الشريف الذي يعد من أقدم المؤسسات الإسلامية في الوطن العربي والإسلامي.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الجمل أن الأزهر يقوم بنشر الفكر الوسطي، وإيضاح الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة مدير أمن بورسعيد فى حادث على طريق الاسماعيلية السريع

نجم نادي الزمالك يوقع رسميا لبيراميدز

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

موعد إجازة شم النسيم الرسمي.. مدفوعة الأجر

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

أبوها رفض ارتباطهما.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر|التفاصيل الكاملة

كنا عارفين وهروح له تاني.. محمد فؤاد يكشف حقيقة مقلب رامز جلال

ترشيحاتنا

وانت في بيتك.. غدا آخر موعد لحجز قطارات وقفة عيد الفطر

بعد قرار المحكمة.. اليوتيوبر هشام متولي يواجه عقوبات تصل للسجن والغرامة

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان مفاتيح الجنان.. أدركه بـ15 كلمة لا ترد

في بيان شديد اللهجة.. الإمارات تدين اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للأقصى

اضمني حقك .. كيفية استخراج قسيمة طلاق 2023

بضاعة العيد.. إحباط ترويج 10 آلاف صاروخ وشمروخ بأسواق الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفاعليات المميزة خلال شهر مارس

التدريب على إدارة الأزمات وزيارات للمشروعات القومية أبرز أنشطة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

عمليات تجميل جديدة.. دنيا بطمة تثير ضجة بظهورها| شاهد

عادة يومية تصيبك بآلام المعدة بعد الإفطار

فيديو

ضيف حكى له المقلب قبل التصوير..عصام كاريكا يكشف أكاذيب برنامج رامز جلال

لاعبون مجمدون.. قرارات ثورية من مرتضى منصور بعد الهزيمة من المصري

حر ولا برد؟ الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

مفيش غش والتصحيح إلكتروني.. 20 معلومة تلخص تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ