القنصل السعودي يبحث مع رئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية سبل تعزيز التعاون

بحث مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية، مع الدكتور إبراهيم الجمل، رئيس منطقة وعظ ولجنة الفتوي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمقر القنصلية سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وذكرت القنصلية في بيان أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما استعرض القنصل العام جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وأثنى على دور الأزهر الشريف الذي يعد من أقدم المؤسسات الإسلامية في الوطن العربي والإسلامي.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الجمل أن الأزهر يقوم بنشر الفكر الوسطي، وإيضاح الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف.