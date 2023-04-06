علامة في الجلد والعين تكشف إصابتك بمرض خطير

الكبد هو عضو بحجم كرة القدم، يوجد تحت القفص الصدري مباشرة على الجانب الأيمن من بطنك، الكبد ضروري لهضم الطعام وتخليص الجسم من المواد السامة.

يمكن توارث أمراض الكبد (وراثية)، يمكن أن تحدث مشاكل الكبد أيضًا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل التي تتلف الكبد، مثل الفيروسات وتعاطي الكحول والسمنة.

أعراض الكبد

ليس من الضروري ظهور مؤشرات وأعراض واضحة لمرض الكبد في كل الحالات، وإذا ظهرت مؤشرات وأعراض مرتبطة بمرض الكبد، فقد تشمل ما يلي:

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

ألمًا وتورُّمًا في البطن

تورُّم الساقين والكاحلين

حكة في الجلد

البول الداكن

برازًا شاحب اللون

الإرهاق المزمن

الغثيان أو القيء

فقدان الشهية

سهولة الإصابة بالكدمات