عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامة في الجلد والعين تكشف إصابتك بمرض خطير

العين
العين

الكبد هو عضو بحجم كرة القدم، يوجد تحت القفص الصدري مباشرة على الجانب الأيمن من بطنك، الكبد ضروري لهضم الطعام وتخليص الجسم من المواد السامة.

txt

عادة يومية تصيبك بآلام المعدة بعد الإفطار

txt

دون أدوية .. طرق التخلص من الصداع في دقائق

يمكن توارث أمراض الكبد (وراثية)، يمكن أن تحدث مشاكل الكبد أيضًا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل التي تتلف الكبد، مثل الفيروسات وتعاطي الكحول والسمنة.

أعراض الكبد

ليس من الضروري ظهور مؤشرات وأعراض واضحة لمرض الكبد في كل الحالات، وإذا ظهرت مؤشرات وأعراض مرتبطة بمرض الكبد، فقد تشمل ما يلي:

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)
ألمًا وتورُّمًا في البطن
تورُّم الساقين والكاحلين
حكة في الجلد
البول الداكن
برازًا شاحب اللون
الإرهاق المزمن
الغثيان أو القيء
فقدان الشهية
سهولة الإصابة بالكدمات

الكبد أعراض الكبد إصفرار الجلد الجلد فقدان الشهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم نادي الزمالك يوقع رسميا لبيراميدز

موعد إجازة شم النسيم الرسمي.. مدفوعة الأجر

مات صائماً| القصة الكاملة لوفاة مدير أمن بورسعيد قبل الإفطار مع عائلته بلحظات

وفاة مدير أمن بورسعيد فى حادث على طريق الاسماعيلية السريع

وقع رسمياً .. إعلامي شهير يكشف انتقال لاعب الزمالك إلى بيراميدز

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة شم النسيم بالقانون

عاجل .. أليو ديانج يغادر الأهلي نهاية الموسم.. تفاصيل

مفاجأة بشأن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس .. فيديو

موضوعات متعلقة

عمليات تجميل جديدة.. دنيا بطمة تثير ضجة بظهورها| شاهد

عادة يومية تصيبك بآلام المعدة بعد الإفطار

نشرة المرأة والصحة.. فاتورة تصفيف شعر بـ 44 ألف جنيه تثير الجدل وتأثير تناول الموز في إفطار رمضان

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع.. احرص على تجنب هذه الأشياء

تسريحة مميزة وملابس شبابية.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها |شاهد

بعد القبض عليها.. صور وضعت سلمى الشيمي في مأزق

غير متوقعة.. هذه العلامة تشير لعدم حصولك على كمية كافية من الماء

جددي سفرتك.. طريقة تحضير سلطة الفتوش

ترشيحاتنا

سر عجيب.. دعاء يرزقك الذرية والزواج والتخلص من الوحدة

أحدثوا ثقبًا في جدار الحمام|لصوص يسرقون أجهزة بنصف مليون دولار من متجر آبل

شياطين الإنس.. تفاصيل مثيرة وراء فشل مفاوضات الزمالك مع هايكو الألماني

الدفاع الصينية: واشنطن تتدخل في شؤوننا الداخلية .. وجاهزون للرد بأي وقت

اقتحام الأقصى .. مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس |شاهد

مليونير صدى البلد.. "الهيستيرى" يظهر بشنطة المليون جنيه: مسرقتش بنك|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الجلد والعين تكشف إصابتك بمرض خطير

سحورك عندنا .. طريقة تحضير طاجن بطاطس بالجبن

أهمها رقم 3..أطعمة فى السحور للحفاظ على طاقتك خلال الصيام

أحدهم كان يعتكف العشر الأواخر| كيف كان زعماء مصر في رمضان؟

فيديو

مابيعرفش يغني.. حمو بيكا يفتح النار على عمر كمال وحسن شاكوش وهاني شاكر|فيديوجراف

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

أبوها رفضه.. تفاصيل غريبة في جريمة مدينة نصر| تغطية خاصة

حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز | تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ