لن تتوقع .. دخول الحمام كثيرا يكشف إصابتك بمرض خطير

الأمعاء جزء لا يتجزأ من جهازنا الهضمي، وهو عبارة عن أنبوب عضلي مجوف يقع في الجزء السفلي من الجهاز الهضمي ويمتد من المعدة إلى فتحة الشرج، تتمثل الوظيفة الأساسية للأمعاء في هضم الطعام ، وامتصاص العناصر الغذائية في مجرى الدم ، ثم معالجة وإزالة الفضلات التي لا يستطيع الجسم استخدامها.

يحدث سرطان الأمعاء عندما تبدأ الخلايا في الأمعاء الغليظة بالنمو دون حسيب ولا رقيب.

ويطلق عليه أيضًا سرطان القولون اعتمادًا على مكان بدء السرطان ، كما تقول خدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS).

في حين أن أعراض سرطان الأمعاء قد لا تكون واضحة للغاية خلال المراحل المبكرة ، فقد تكون هناك بعض العلامات التي يمكن أن تساعدك في اكتشافه في الوقت المناسب.

يكتشف سرطان الأمعاء من حركات أمعاء متكررة وفقا لموقع express

على الرغم من عدم وجود عدد "طبيعي" من حركات الأمعاء ، نظرًا لأنه يمكن أن ينتقل من ثلاث مرات يوميًا إلى ثلاث مرات في الأسبوع ، فإن العديد من مرضى سرطان الأمعاء يجدون أنفسهم يزورون المرحاض كثيرًا، ومع ذلك ، هذا لا يعني أن كل حركات الأمعاء المتكررة هي علامة على الإصابة بسرطان الأمعاء، بدلاً من ذلك ، يمكن أن يكون علامة على أن الشخص يحتوي على المزيد من الألياف أو الحبوب الكاملة.