لا تتجاهلها .. تناول هذه الأطعمة في رمضان لصحة البنكرياس

كيف تحافظ على صحة البنكرياس؟ .. البنكرياس الذي يقع خلف معدتك، له وظائف مهمة، ولا يمكن الاستغناء عنه، على الرغم من أن الطعام لا يدخل البنكرياس أبدًا، إلا أن هذا العضو يلعب دورًا رئيسيًا في الهضم. وينتج البنكرياس عصارات هضمية هي عبارة عن خمائر هاضمة، تمر عبر قناته إلى الاثني عشر والتي هي الجزء الأول من الأمعاء. تساعد هذه الخمائر في تحطيم الدهون والبروتين والسكريات.

في الوقت نفسه، يعمل أيضًا على إفراز هرمونيين مباشرة في مجرى الدم للمساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم, أحد هذه الهرمونات هو الأنسولين.

أهم الاغذية التي لها دور ايجابي على صحة البنكرياس

الثوم

فصوص الثوم تحسن من مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام، وتخفض السكر في الدم، وتحفز البنكرياس على إنتاج كميات كافية من الأنسولين.

الألبان

تساعد الألبان في استبدال البكتيريا الصحية في أمعائك وتجديدها، وهو أمر مهم لصحة الجهاز الهضمي المرتبط في سلامة وظيفة البنكرياس

السبانخ

يعد السبانخ مصدراً جيداً للحديد وفيتامين ب، وهما العنصران الغذائيان اللذان يحتاجهما البنكرياس للعمل بشكل صحيح.

يحتوي السبانخ على عامل قوي لمكافحة السرطان يدعى (mono galactosyl diacylglycerol)الذي يبطئ من نمو الخلايا السرطانية في البنكرياس.

الكركم

الكركم نوع من التوابل الشعبية المستخدمة في الطهي اليومي مفيداً جداً لصحة البنكرياس، فهو يمتلك خصائص مكافحة للسرطان

القرنبيط والبروكلي

يحتوي البروكلي على مستويات عالية من الكبريت، الذي يساعد في إزالة السموم من أعضاء الجسم بما في ذلك البنكرياس. هذا بدوره يقلل من خطر الإصابة في سرطان البنكرياس.

عرق السوس

هذا المشروب يدعم صحة البنكرياس، فهو يملك خصائص مضادة للالتهابات خاصة تلك التي تحدث في البنكرياس، ما يقلل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

هذا الجذر العشبي يعزز أيضا إنتاج العصارة الصفراء التي تساعد في عملية هضم الطعام، ودعم جميع وظائف الغدد بما في ذلك البنكرياس.